AKTIE IM FOKUS Sparpläne von Volkswagen kommen an der Börse gut an Mit deutlichem Kurszuwachs haben am Montagnachmittag die im Dax notierten Vorzüge von Volkswagen auf den neuen Sparkurs des Autobauers reagiert. Zuletzt lagen die Papiere mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 98,24 Euro auf dem ersten Platz im so gut …