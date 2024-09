AIDA Cruises eröffnet modernisiertes Fleet Operations Center / Hamburgs neue High-Tech Schaltzentrale setzt mit Innovationen neue Maßstäbe für die Kreuzfahrt (FOTO)

Rostock (ots) - AIDA Cruises hat heute, am 2. September 2024, ihr vollständig

modernisiertes Fleet Operations Center (FOC) in Hamburg offiziell eröffnet. Das

FOC ist Teil der Carnival Maritime GmbH (CMG), die 2015 als maritime

Serviceeinheit für AIDA Cruises und Costa Cruises gegründet wurde. Das

eingebettete FOC, das rund um die Uhr für die Kreuzfahrtschiffe zur Verfügung

steht, nimmt dabei eine zentrale Rolle ein und dient als erste Anlaufstelle und

Supportcenter.



Mit dieser wichtigen Investition wurde im Herzen der HafenCity das modernste und

innovativste Zentrum seiner Art in Deutschland geschaffen.Zur feierlichen

Zeremonie empfingen Felix Eichhorn, President AIDA Cruises, und Keith Dowds,

Executive Vice President CMG, hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft,

unter ihnen Dieter Janecek, Koordinator der Bundesregierung für Maritime

Wirtschaft und Tourismus im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und Dr.

Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und

Hansestadt Hamburg.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: "Hamburg ist eineder beliebtesten Kreuzfahrtdestinationen in Europa und gleichzeitig auchwichtiger Hub für die maritime Branche. Das Fleet Operations Center ist hier inHamburg deshalb bestens lokalisiert. Die Modernisierung stärkt Hamburg alsinternationales maritimes Kompetenzzentrum: Viele Akteure aus dem Cruise- aberauch dem Cargo-Bereich sind in Hamburg angesiedelt und schätzen das Know-howsowie das lebendige und innovative Umfeld, das Hamburg als attraktiveninternationalen Standort für Fachkräfte auszeichnet. Das FOC leistet alswichtige Schaltzentrale einen Beitrag dazu, Kreuzfahrten weltweit sicherer,effizienter und nachhaltiger zu gestalten.""Unser Fleet Operations Center ist in seiner Art einzigartig in Deutschland. Mitunseren umfangreichen Investitionen in neue Hardware und in die speziell aufunsere maritimen Bedürfnisse zugeschnittene State-of-the-Art-Software setzen wirneue Maßstäbe in der Kreuzfahrtbranche. Das FOC-Team steht unseren Kapitänen undOffizieren rund um die Uhr zur Seite und unterstützt sie bei nautischen undtechnischen Aspekten", sagt Eichhorn. "Gleichzeitig ist dies auch eine klareInvestition und ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort Hamburg als wichtigesinternationales maritimes Kompetenzzentrum."Auf über 250 Quadratmetern laufen im Hamburger FOC rund um die Uhr allewichtigen Daten von 31 Kreuzfahrtschiffen zusammen. Dazu zählen neben den elf