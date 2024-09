Finalrunden des Entrepreneurship World Cup im Rahmen des Biban Forum 24 mit Chancen auf 1 Million Dollar in bar

RIYADH, Saudi-Arabien, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Saudi-Arabien entwickelt sich immer mehr zu einem weltweit führenden Investitionszentrum, das Unternehmer aus der ganzen Welt anzieht, die hier wegweisende Partnerschaften eingehen, Innovationen entwickeln und ihre zukunftsorientierten Unternehmen gründen und ausbauen. Mit der Ausrichtung der Endrunde des Entrepreneurship World Cup (EWC) in Riad wird das Königreich seinen Ruf als Wiege innovativer Unternehmerschaft weiter festigen: einem der größten, ehrgeizigsten und umfassendsten Pitch-Wettbewerbe seiner Art.

Im Rahmen des Biban Forum 24 – dem führenden Forum für Start-ups, Unternehmertum und KMU im Königreich – wird das hart umkämpfte Turnier aufstrebenden Start-ups aus 151 Ländern Gelegenheit bieten, sich zu präsentieren. Sie haben die Möglichkeit, Geldpreise in Höhe von 1.000.000 Dollar zu gewinnen und den so wichtigen Zugang zu Start- und Wachstumskapital, neuen Verbindungen, Mentoren und Ideen zu erhalten.

Mit dem Biban Forum 24 als passender Kulisse wird der EWC als Sprungbrett für die nächste Generation von Investoren und Unternehmern dienen, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Ganz im Sinne der diesjährigen Ausgabe des Biban Forum, das vom 5. November bis 9. November im Riyadh Front Exhibition & Conference Center unter dem folgenden Motto stattfinden wird: Globaler Ort für Chancen. Bei dem Pitch-Wettbewerb werden der Einfalls- und Erfindungsreichtum der Wirtschaftsführer von morgen unter Beweis gestellt.

Der EWC wurde 2019 vom Global Entrepreneurship Network und der saudi-arabischen Misk Foundation ins Leben gerufen und hat seither mehr als 400.000 Unternehmer begrüßt, die um verschiedene finanzielle Belohnungen und Wachstumsmöglichkeiten konkurrieren. Seit seiner Gründung hat der Wettbewerb Gründer mit Geldpreisen in Höhe von über 4 Millionen Dollar ausgezeichnet.

Letztes Jahr fanden die EWC Global Finals im Rahmen des Biban Forum 23 statt, wo 100 innovative Start-ups aus 53 Ländern gegeneinander antraten. Der Wettbewerb markierte einen bedeutenden Meilenstein für das saudische Unternehmertum, denn WhiteHelmet – ein einheimisches Unternehmen – wurde als erstes saudisches Start-up bekannt gegeben, das den EWC-Hauptpreis in Höhe von 300.000 Dollar gewonnen hat.

Sami Ibrahim Alhussaini, Direktor der Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen, „Monsha'at", sagte: „Wir freuen uns sehr, den Entrepreneurship World Cup erneut in Riad auszurichten. Das Unternehmertum ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, und wir sind sehr stolz darauf, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auf der ganzen Welt einen positiven Wandel herbeizuführen, indem wir den Unternehmen und Geschäftsleuten der Zukunft die Instrumente an die Hand geben, mit denen sie eine wirtschaftlich erfolgreichere Zukunft aufbauen können."

Um mehr über den Entrepreneurship World Cup zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://bibanglobal.sa/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267129/monshaat_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/finalrunden-des-entrepreneurship-world-cup-im-rahmen-des-biban-forum-24-mit-chancen-auf-1-million-dollar-in-bar-302236059.html