Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag merklich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,47 Prozent auf 133,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,33 Prozent.

Die Anleihen knüpften an ihre Kursverluste vom Freitag an. In der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie laut einer zweiten Schätzung etwas besser als erwartet ausgefallen. Er lag im August wie im Vormonat bei 45,8 Punkten. Zuvor war ein Rückgang auf 45,6 Punkte ermittelt worden. Der Indikator signalisiert aber weiter eine wirtschaftliche Abschwächung der Industrie.