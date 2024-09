Szenarien veröffentlicht

BONN (dpa-AFX) - Wie müssen die Strom- und Gasleitungen für den Überlandtransport umgebaut und erweitert werden, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann? Die neuen Überlegungen der dafür zuständigen Unternehmen sind jetzt veröffentlicht worden. Vier Wochen lang - bis Ende September - können die sogenannten Szenariorahmen von allen diskutiert werden.

Erstmals findet diese sogenannte Konsultation für das Strom-Übertragungsnetz einerseits und das Gas-/Wasserstoffnetz andererseits gemeinsam statt, wie die Bundesnetzagentur berichtete. Ziel ist, die Planungsprozesse enger zu verzahnen. "Zivilgesellschaft, Verbände, Unternehmen und Behörden sind eingeladen, sich an der Konsultation in den nächsten Wochen zu beteiligen", erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, in Bonn.