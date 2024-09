Johnson & Johnson: Dividendenkönig jetzt mit Kaufsignal!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Johnson & Johnson

Mit dem Start in den September steht der US-Aktienmarkt unmittelbar vor dem Beginn eines neuen Zinssenkungszyklus. Solange es in den Daten der kommenden zwei Wochen nicht noch zu einer Überraschung kommt, gilt eine Wende in der Geldpolitik der US-Notenbank als sicher. Die Fed-Futures preisen hierfür eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent ein, nur die Höhe der Anpassung ist noch unklar.

Die Aussichten auf eine als sicher geltende Zinssenkung hat den Blick der Anleger in den vergangenen Wochen verstärkt auf Value- und Dividendenaktien gerichtet. Da die aus Anleihen zu erwartenden Zinserträge künftig geringer werden, wächst das Interesse an ausschüttungsstarken Aktien. Das hat zu einer Outperformance des Dow Jones gegenüber dem Nasdaq 100 geführt. Anders als Technologiewerte konnte auch der gleichgewichtete S&P 500 ein neues Allzeithoch erzielen.

Eine unter ausschüttungsorientierten Investoren besonders beliebte Aktie ist Johnson & Johnson. Grund hierfür ist der Status des Pharma- und Konsumgüterkonzerns als sogenannter Dividendenkönig. Das Unternehmen zahlt seinen Anlegern eine seit 61 Jahren ununterbrochen steigende Ausschüttung. Jüngst ist der Aktie ein Kaufsignal gelungen, das den Ausbruch aus dem lange herrschenden Abwärtstrend erwarten lässt.

Johnson & Johnson Chartsignale

Golden Cross: Die 50-Tage-Linie hat den 200-Tage-Durchschnitt von unten kommend gekreuzt, das gilt in der technischen Analyse als Kaufsignal.

Die 50-Tage-Linie hat den 200-Tage-Durchschnitt von unten kommend gekreuzt, das gilt in der technischen Analyse als Kaufsignal. Ausbruch aus dem Abwärtstrend: Die Aktie steht unmittelbar davor, ihren seit mehr als zwei Jahren anhaltenden Abwärtstrend zu verlassen.

Die Aktie steht unmittelbar davor, ihren seit mehr als zwei Jahren anhaltenden Abwärtstrend zu verlassen. Bullishe Wendeformation: Johnson & Johnson hat einen Doppelboden gebildet, der Chart lässt außerdem eine W-Formation erkennen.

Johnson & Johnson hat einen Doppelboden gebildet, der Chart lässt außerdem eine W-Formation erkennen. Starke technische Indikation: Der Relative-Stärke-Index und der MACD folgen dem Trend der Aktie. Das lässt auf die Nachhaltigkeit der Bewegung schließen.

Auf dem Weg zurück zu alter Stärke

Für die langfristig erfolgsverwöhnten Anleger der Aktie von Johnson & Johnson gab es in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht viel zu holen. Das Papier handelte seit dem Erreichen seines Allzeithochs bei 186,69 US-Dollar in einem hartnäckigen Abwärtstrend.

Der reflektierte dabei auch die Geschäftsentwicklung, denn infolge ausbleibender Produktinnovationen fielen die Erlöse des Unternehmens mit dem Abklingen der Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen. Gleichzeitig hat sich das aussichtsreiche Geschäft mit Medizingeräten langsamer entwickelt als erwartet.

Inzwischen haben sich die Umsätze stabilisiert, der im Juli veröffentlichte Quartalsbericht bedeutete das dritte Wachstumsquartal in Folge. Damit ist das Unternehmen auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Für viele Marktteilnehmenden überraschend hat dabei die Pharmasparte den Ton angegeben.

Johnson & Johnson ist die Bodenbildung gelungen

Für die Aktie kam die besser als erwartete Geschäftsentwicklung keinen Augenblick zu spät, denn unterstützt von den Aussichten auf eine Zinswende und sich erholenden Geschäften gelang den Käufern im Bereich von 145 US-Dollar ein Doppelboden und mit diesem eine Erholungsrallye.

Die hat einerseits zur Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte sowie der Horizontalunterstützung bei 160 US-Dollar geführt. Andererseits konnte Johnson & Johnson auch in den Bereich der Oberkante des Abwärtstrends vordringen, wo nach mehr als einem Jahr die nächste Gelegenheit zum Ausbruch darüber hinaus besteht.

Hohe Wahrscheinlichkeit für Ausbruch aus Abwärtstrend

Die Chancen für einen solchen stehen gut, denn die 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie von unten gekreuzt. In diesem Fall spricht man von einem Golden Cross, das in der technischen Analyse als Kaufsignal gilt.

Begleitet wird dieses Kaufsignal von einer starken technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln ihrerseits ebenfalls in Aufwärtstrends und bestätigen damit den Erholungskurs der Aktie.

Langfristige Trendwende in Vorbereitung

Abgerundet wird der starke technische Gesamteindruck durch die bullishen Divergenzen der beiden Indikatoren: Die haben ihre Aufholjagd lange vor der Aktie gestartet und sich gegen den Kursverlauf behauptet. Solche Divergenzen gehen in der Regel nachhaltigen und langfristigen Trendwenden voraus.

Damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit auf einen Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal. Ein erstes Kursziel zur Oberseite liegt beim Horizontalwiderstand bei 180 US-Dollar und anschließend auf der Höhe des bisherigen Rekordhochs.

Attraktives Chance-Risiko-Profil

Zur Unterseite ist Johnson & Johnson dank des Supports bei 160 US-Dollar sowie der Durchschnittslinien gut abgesichert. Das sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Zusätzlich unterstützt wird dieses durch die Dividendenrendite von gegenwärtig drei Prozent sowie mit einem für 2024 geschätzten, moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,5. Das liegt im langfristigen Durchschnitt der Aktie.

Auch der Unterstützung durch die Wall-Street-Analysten kann sich Johnson & Johnson sicher sein. Bei insgesamt 23 Bewertungen liegt keine Empfehlung zum Verkauf vor – es überwiegen die Empfehlungen zum Kaufen und Halten der Aktie.

Zwar liegt das durchschnittliche Kursziel mit 171 US-Dollar nur wenig über dem aktuellen Niveau, da gemeinsam mit der Aktie aber auch die Erwartungen einen Boden gebildet haben, dürften frische Kurszielerhöhungen nur eine Frage der Zeit sein. Insbesondere dann, wenn der Aktie der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelingen sollten.

Johnson & Johnson auf einen Blick

ISIN: US4781601046

US4781601046 Börsenwert: 399,3 Mrd. $

399,3 Mrd. $ Dividendenrendite: 3,0 %

3,0 % KGVe 2024: 16,5

16,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

