Biden hofft auf Geisel-Deal und kritisiert Netanjahu

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hofft weiterhin auf einen Geisel-Deal und vermisst dabei einen größeren Einsatz des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu. Biden sagte vor Reportern in Washington, man sei einer finalen Vereinbarung zur Freilassung der restlichen Geiseln aus der Hand der Hamas "sehr nah". Auf die Frage, was ihn nach den vielen erfolglosen Anläufen für einen Deal zu dieser Einschätzung bringe, sagte er, die Hoffnung sterbe zuletzt. Zugleich kritisierte er die Rolle Netanjahus in den Verhandlungen. Auf die Frage, ob dieser genug tue, um einen Geisel-Deal zu erreichen, entgegnete Biden: "Nein."

Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat sich in Israel der Druck auf Netanjahus Regierung noch einmal massiv verstärkt. Es kam in Tel Aviv zu einem großen Proteststreik sowie den größten Massenprotesten seit Kriegsbeginn. Die Demonstranten wollen Netanjahu dazu bewegen, einen Geisel-Deal mit der islamistischen Hamas einzugehen.