Cyberschutz sollte passgenau sein (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ludwigsburg (ots) - Individuelle Lösungen im Kampf gegen IT-Angriffe sind fürviele Unternehmen effektiver als Standardlösungen - und zugleichkostengünstiger.Auch wenn die tatsächlichen Zahlen der Cyberattacken auf deutsche Unternehmenwegen der hohen Dunkelziffer unbekannt ist, so ist die Gefahr, Opfer einessolchen Angriffs zu werden, weiterhin sehr hoch. NIS2, die neue Richtlinie derEU zur Stärkung der Cyberresilienz, soll durch eine Meldepflicht an dieserStelle mehr Klarheit bringen. Zu den größten Gefahren, denen die Unternehmenausgesetzt sind, gehören Phishing ebenso wie Versuche, in die Netzwerke derUnternehmen einzudringen. Schwachstellen in den Internet- und VPN-Gateways undRansomware sind weitere Gefahrenquellen. Die Folgen einer erfolgreichenCyber-Attacke können für die betroffenen Unternehmen gravierend und imschlimmsten Fall existenzbedrohend sein. Sie reichen von der Androhung derTäter, sensible Daten zu veröffentlichen bis hin zu einem völligen Lahmlegen desUnternehmens oder zum Beispiel seines Internet-Stores. "Wenn die Daten nichtmehr zu den Kunden oder den Lieferanten fließen, ist das das absoluteWorst-Case-Szenario", sagt Dr. Jannis Stemmann, Co-Founder von CyberCompare - ABosch Business. Gemeinsam mit Florian Brandner, CISO beim SportartikelherstellerPUMA, spricht er im Interview über Gefahren der Cyber-Kriminalität und dasFinden des passenden Anbieters für einen effektiven Schutz.Herr Brandner, wie oft gibt es Angriffe auf Ihr Unternehmen?Brandner: Wir sind mehrmals im Monat Opfer gezielter Cyberangriffe, gegen diewir ein effektives Schutzsystem brauchen. Dazu kommen zahlreiche Phishing-Mails,die an hunderte oder tausende Unternehmen täglich wahllos verschickt werden.Ist es eine besondere Herausforderung, weltweit tätig zu sein und viele Partnerzu haben?Brandner: Ja, absolut. Wir müssen sicherstellen, dass sich alle Firmen, mitdenen wir zusammenarbeiten, also Lieferanten, Partner, Anbieter von IT-Systemen,an die Standards halten, damit wir nicht einen erfolgreichen Angriff von derenSeite erhalten. Hinzu kommen die vielen Regulatorien, die in den Ländernunterschiedlich sind.Herr Dr. Stemmann, Unternehmen müssen also etwas für ihre IT-Sicherheit tun. Woviel Nachfrage ist, gibt es meistens auch ein großes Angebot. Trifft das beiLösungen gegen Cyberangriffe zu?Dr. Stemmann: Auf dem Security-Markt tummeln sich tausende Anbieter und daherist es für Unternehmen nicht einfach, den Überblick zu behalten und denpassenden Anbieter mit der besten Lösung zu finden. Jeder Anbieter kann ja ersteinmal behaupten, dass sein Produkt und sein Service bestimmte Fähigkeiten hat,