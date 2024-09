Impulsloser September-Start - Dax knapp höher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag mit wenig Dynamik in den September gestartet. Ohne Impulse von der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street stand zum Handelsschluss beim deutschen Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent zu Buche auf 18.930,85 Punkte. Damit blieb er unter seinem Rekordhoch bei 18.970 Punkten vom Freitag. Im turbulenten Monat August hatte der Dax eine positive Bilanz verzeichnet. Der MDax der mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen sank am Montag um 0,24 Prozent auf 25.642,29 Punkte.

Der Ausgang zweier Landtagswahlen in Ostdeutschland schien keine große Belastung für Dax & Co zu sein. Der Sieg der AfD in Thüringen und ihr zweiter Platz in Sachsen stellten der Bundes-Ampel ein schlechtes Zeugnis aus, doch unmittelbaren Einfluss auf die Bundespolitik dürfte dies nicht haben, kommentierte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zudem dürfte die AfD von Regierungsbildungen ausgeschlossen sein, weil andere Parteien sich Koalitionen verweigerten.