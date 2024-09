Deutsche Aktienindizes im Minus: SDAX und TecDAX mit größten Verlusten

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg leichte Verluste. Der DAX, der wichtigste deutsche Leitindex, steht aktuell bei 18.936,03 Punkten und verzeichnet damit ein Minus von 0,06%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 25.661,36 Punkten und fällt um 0,27%. Noch deutlicher sind die Verluste beim SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst. Dieser Index steht derzeit bei 13.964,53 Punkten und verliert 0,73%. Auch der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, zeigt eine negative Entwicklung und notiert bei 3.388,01 Punkten, was einem Rückgang von 0,44% entspricht. Insgesamt zeigt sich somit ein durchweg negatives Bild an den deutschen Aktienmärkten, wobei der SDAX die größten Verluste hinnehmen muss, während der DAX vergleichsweise stabil bleibt.Die DAX-Topwerte werden angeführt von Vonovia mit einem Plus von 1.99%, gefolgt von DHL Group, die um 1.33% zulegte.Münchener Rück schloss mit einem Anstieg von 1.27%.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Rheinmetall fiel um 2.69%, während Zalando einen Rückgang von 3.11% hinnehmen musste. Sartorius Vz. führte die Negativliste mit einem Minus von 4.73% an.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem Anstieg von 3.32% hervor, gefolgt von Aroundtown mit 2.83% und LEG Immobilien , die um 2.02% zulegten.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge. AIXTRON fiel um 3.11%, Redcare Pharmacy um 3.82%, und HENSOLDT verzeichnete den größten Verlust mit -6.32%.Im SDAX führt SFC Energy mit einem Plus von 2.65%, gefolgt von ATOSS Software mit 2.31% und JOST Werke, die um 2.11% zulegten.Die Flopwerte im SDAX sind adesso mit einem Minus von 3.48%, HYPOPORT, das um 4.05% fiel, und BayWa, die den größten Rückgang mit -4.92% verzeichnete.Im TecDAX hebt sich ATOSS Software mit einem Anstieg von 2.31% hervor, während freenet um 1.21% und SAP um 1.08% zulegten.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls starke Verluste. CompuGroup Medical fiel um 3.34%, Sartorius Vz. wiederholte seinen Rückgang mit -4.73%, und HENSOLDT verzeichnete den größten Verlust mit -6.32%.