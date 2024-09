AIDA Cruises eröffnet modernisiertes Fleet Operations Center (TV Rohmaterial) (VIDEO) AIDA Cruises hat am 2. September 2024 ihr vollständig modernisiertes Fleet Operations Center (FOC) in Hamburg offiziell eröffnet. Mit dieser wichtigen Investition wurde im Herzen der HafenCity das modernste und innovativste Zentrum seiner Art in …