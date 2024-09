SwitchBot stellt seine innovative Wallet Finder Card für müheloses Aufspüren mit Smart Home-Integration vor

Tokio (ots/PRNewswire) - TOKIO, 2. Sept. 2024 /PRNewswire/ - SwitchBot

(https://www.switch-bot.com/) , eine aufstrebende Marke im Bereich der

Nachrüstung und Automatisierung von intelligenten Heimen, stellt stolz seine

neueste Innovation vor, die Wallet Finder Card, die das perfekte Find My-Gerät

für eine Brieftasche ist Dieser dünnste und vielseitigste Smart Tracker wurde

entwickelt, um Ihre Wertsachen sicher und griffbereit zu halten und die

Überwachung Ihrer Besitztümer durch Smart Home Integration zu revolutionieren.



Ultraflaches Design, perfekt für die Brieftasche





Die SwitchBot Wallet Finder Card ist unglaublich schlank und misst nur 2,5 mm inder Dicke, genau wie eine Münze. Im Vergleich zu anderen Tracking-Geräten wiedem AirTag ist er besser für Brieftaschen und Kartentaschen geeignet und lässtsich leicht an Gepäckstücken und Rucksäcken befestigen. Sein schlankes undkompaktes Design macht ihn zur idealen Wahl für alle, die den Überblick überihre Wertsachen behalten wollen, ohne dabei viel Platz einzunehmen.Erweiterte Find My Tracking-FunktionenDie Wallet Finder Card unterstützt das Apple-eigene Find My Network und dieNutzer können davon profitieren:- Keine zusätzliche App erforderlich: Bietet globale, präzisePositionsbestimmung, ohne dass zusätzliche Apps heruntergeladen werden müssen.- 78 dB lautstarke Warnungen: Finden Sie verlorene Gegenstände mit Routenführungund akustischen Warnungen.- Annäherungserinnerungen: Die Benutzer können über ihr Smartphone sofortigeBenachrichtigungen erhalten, wenn ihre Gegenstände ihre Umgebung verlassen.- Gemeinsame Nutzung durch die Familie: Teilen Sie die Tracking-Funktionenmühelos mit Ihrer Familie und Ihren Freunden und sorgen Sie so für kollektivenSeelenfrieden.- Geräteortung: Finden Sie Ihr Smartphone oder Tablet, indem Sie einfach zweimalauf die Kartentaste drücken, damit es einen Ton abgibt.Smart Home Integration mit hervorragender VielseitigkeitDie SwitchBot Wallet Finder Card ist nicht nur zum Aufspüren gedacht. Sie kannauch als Home-Taste dienen und unterstützt die NFC-Kartenfunktionalität, wennsie mit dem SwitchBot Keypad/Keypad Touch verwendet wird, selbst wenn dieBatterie der Wallet Finder Card vollständig entladen ist.Darüber hinaus kann sie in Verbindung mit einem SwitchBot Hub alsBluetooth-Ortungskarte fungieren und automatisierte Haussteuerungen ermöglichen,z. B. das Einschalten von Licht oder die Einstellung der Klimaanlage, wenn sichder Benutzer dem Haus nähert.