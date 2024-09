IAEA-Chef reist nach Kiew und Saporischschja Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, reist am Dienstag erneut nach Kiew. Er werde auch das Atomkraftwerk Saporischschja besuchen, kündigte die IAEA in Wien an. Das Atomkraftwerk, das Russland im Zuge seiner vor …