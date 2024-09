2 Lithium-Marktführer zum Ausverkaufspreis

Gleichzeitig ergibt sich aktuell bei den größten Lithium-Produzenten aufgrund eines zwischenzeitlichen Preisrückgangs wahrscheinlich eine Einstiegsgelegenheit.

So ist der Lithiumpreis seit November 2022 aufgrund einer Strompreisverteuerung um 86,1 Prozent gefallen (02.09.2024). Langfristig ist aufgrund des Energie-Kapazitätsausbaus bei gleichzeitig steigendem Lithium-Bedarf und begrenzter Verfügbarkeit jedoch ein weiterer Preisanstieg wahrscheinlich.

Davon könnten vor allem die größten Branchenvertreter profitieren.

Albemarle

Dazu gehört mit einem Marktanteil von 17 Prozent (2023) die amerikanische Albemarle. Das Unternehmen fördert und vermarktet weltweit Spezialchemikalien wie Lithium, Brom und Katalysatoren, die beispielsweise im Mobilitäts-, Energie-, Vernetzungs- und Gesundheitssektor zum Einsatz kommen.

Da Albemarles Ergebnis- hauptsächlich von der Lithiumpreisentwicklung abhängig ist, sind die Aktien seit November 2022 um 74,3 Prozent gefallen (02.09.2024). Langfristig weist die Ergebnisentwicklung jedoch eindeutig eine steigende Tendenz auf. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 2.445 Millionen auf 9.617 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 133 Millionen auf 1.573 Millionen US-Dollar gestiegen. Dabei hat sich die Rentabilität im Durchschnitt verbessert.

Aktuell notieren Albemarle-Aktien zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur noch 1,18 (02.09.2024).

Sociedad Quimica y Minera

Mit einem Marktanteil von 18 Prozent (2023) ist das chilenische Unternehmen Sociedad Quimica Y Minera De Chile derzeit der weltgrößte Lithiumproduzent. In New York und in Frankfurt sind die amerikanischen ADRs des Unternehmens mit geringem Spread handelbar. Ein Risiko bleibt hier allerdings eine bereits häufig diskutierte Verstaatlichung.

Die Ergebnisse sind 2022 stark angestiegen, während der Gewinn im letzten Jahr (2023) stärker als der Umsatz fiel. Zwischen 2014 und 2023 sind Umsatz und Gewinn von 2.014 Millionen auf 7.467 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 236 Millionen auf 923 Millionen US-Dollar gewachsen. Dabei ist Sociedad Quimica Y Minera noch profitabler als Albemarle.

Auch diese Aktie ist nach dem starken Kursrückgang mit Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,24 nicht mehr teuer (02.09.2024).

Fazit Lithium-Aktien

Mit der Perspektive einer Verzehnfachung des Lithium-Bedarfs bis 2040, während der Preis vom Hoch mehr als 86 Prozent gefallen ist, könnten Lithium-Aktien derzeit für Langfristinvestoren eine Gelegenheit sein.

Autor: Dipl.-Kfm. (FH) Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion