Am 30. August hatte das chinesische Tanzdrama "Wing Chun" aus Shenzhen seine

Premiere im Sadler's Wells Theatre in London. An neun aufeinanderfolgenden Tagen

werden insgesamt zwölf Shows präsentiert. Das Drama hat auf der Website ein

leidenschaftliches Echo hervorgerufen.



Im Mittelpunkt steht das Wing Chun-Boxen. Das Drama aus Kampfkunst und Tanz

verbindet die östliche Kultur mit der modernen Kunst und unterstreicht die

aufschlussreiche Rolle der traditionellen Kultur für das moderne Leben.

Basierend auf einem Film über Wing Chun in Shenzhen in den 1990er Jahren als

Auftakt, zeigt das Drama eine Montage des Wing Chun-Personals in Shenzhen

"außerhalb des Dramas" und des hart kämpfenden Meisters Ip Man in Hongkong "im

Drama" in einem parallelen, aber nahtlos angeschlossenen Stil. Die beiden

herzerwärmenden Geschichten vom "Geist, der nach Erfolg strebt", klingen über

zeitliche und räumliche Grenzen hinweg nach.







begeisterter Kritiken beim Publikum. Eine Zuschauerin sagte, sie habe bei der

Aufführung die Leidenschaft der jungen Generation für die traditionelle

chinesische Kultur und die Erleuchtung der chinesischen Kultur und Philosophie

gespürt.



Die Kombination von traditionellen Kampfkünsten und Tanz ist ein weiterer

Höhepunkt des Wing Chun". "Die chinesischen Kampfkünste zeichnen sich durch

Fleiß, harte Arbeit und keinen Tag ohne eine Linie aus. Das Drama verkörpert die

sanfte, höfliche und bescheidene Haltung des chinesischen Volkes". Der

Chefdramaturg und Regisseur Han Zhen erklärte, dass die gepaarte Härte und

Weichheit der Kampfkünste durch den Tanz interpretiert werden kann und das

reiche kulturelle Erbe durch klassische und moderne Tänze dargestellt werden

kann.



Dieses in Shenzhen produzierte Tanzdrama wird von der Abteilung für

Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Komitees der KPC Shenzhen und dem Amt für

Kultur, Rundfunk, Fernsehen, Tourismus und Sport der Stadt Shenzhen gemeinsam

produziert und vom Shenzhen Opera & Dance Theatre aufgeführt. Das Tanzdrama

präsentiert aus einer einzigartigen Perspektive das Wing Chun Boxen und die

Gambiered Guangdong Gaze, die beide zum immateriellen Kulturerbe Chinas gehören,

und integriert auf innovative Weise die Lingnan-Volkskultur, so dass die beiden

unterschiedlichen Epochen eine sympathische Resonanz finden.



"Wing Chun" wird seine Tournee in Europa fortsetzen und die kulturelle Essenz

der Verschmelzung von Kampfkunst und Tanz weitertragen, um den Europäern die

Bedeutung der hervorragenden traditionellen chinesischen Kultur und des

spirituellen Erbes der chinesischen Kampfkünste näher zu bringen und so den

kulturellen Austausch und die Integration zwischen China und dem Ausland zu

fördern. Das Tanzdrama wird im Oktober in Frankreich aufgeführt.



