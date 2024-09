Zerova Technologies stellt auf der ICNC 24 in Berlin die Ladelösungen der nächsten Generation vor und geht wichtige Partnerschaften ein

BERLIN, 2. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Die Tochtergesellschaft von Phihong Technology, Zerova Technologies, baut ihre Präsenz in Überseemärkten aktiv aus und wird ihre innovativen Ladetechnologien und -lösungen auf der ICNC 24 (Intercharge Network Conference 24) in Berlin vom 2. bis 3. September vorstellen, um ihre Position auf dem europäischen Markt weiter zu stärken. Die ICNC 24 ist eine der renommiertesten Veranstaltungen in der Elektrofahrzeug-Ladeindustrie, die wichtige Akteure, Vordenker und Innovatoren aus der ganzen Welt zusammenbringt, um die Zukunft der Ladeinfrastruktur zu diskutieren.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Bloomberg sollen in der EU in den nächsten zwei Jahren jährlich 200.000 öffentliche Ladestationen hinzukommen, um das politische Ziel von 1 Million Stationen bis 2025 zu erreichen. Als Antwort auf Europas Strategie der Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge wird Zerova auf der ICNC 24 sein beeindruckendstes Produkt des Jahres vorstellen – das DQ480: Die Spitze des Schnellladens.

Das DQ480 liefert eine Leistung von bis zu 480 kW und bietet damit ein hervorragendes Schnellladeerlebnis. Es bietet optional ein oder zwei 21,5-Zoll-Displays für bessere Sichtbarkeit, ein 7-Zoll-Display für nahtlose öffentliche Ladevorgänge oder ein 7- oder 10-Zoll-Display für Flottenanwendungen. Zur weiteren Verbesserung des Benutzerkomforts ist es mit einem innovativen Kabelmanagementsystem mit Schwenkbügel ausgestattet.

Es bietet auch die Möglichkeit, das Kühlsystem individuell anzupassen, mit der Flexibilität, zwei flüssigkeitsgekühlte und zwei luftgekühlte Ladestecker zu installieren. Der Benutzer kann zwischen 4 Layout-Optionen und zwei Kühlsystemen wählen. Die beiden flüssigkeitsgekühlten 500-Ampere-Ladepistolen bieten eine höhere Ausgangsleistung, eine kürzere Ladezeit und eine bessere Kühleffizienz sowie ein dünneres, leichteres Kabel für ein besseres Benutzererlebnis. Die luftgekühlten 300-Ampere-Ladepistolen verfügen über einen Boost-Modus, der die Ausgangsleistung in Spitzenzeiten vorübergehend erhöht.

Das eigenständige 480-kW-Gleichstromladegerät DQ480 wurde entwickelt, um neue Maßstäbe für das Laden von Elektrofahrzeugen zu setzen. Mit seinen vier Ladepistolen kann es vier Fahrzeuge gleichzeitig aufladen und bietet eine kostengünstige Lösung mit geringeren durchschnittlichen Installationskosten pro Fahrzeug. Durch sein kompaktes und effizientes Design eignet es sich perfekt für städtische Umgebungen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in Fuhrparkdepots, stark frequentierten Tankstellen, Geschäftsgebäuden oder Einkaufszentren. Das schlanke, geometrische Design des DQ480 mit seiner minimalistischen Ästhetik steigert seine Attraktivität in diesen Umgebungen zusätzlich.

Präsentation von Innovationen und strategischen Kooperationen auf der ICNC 24

Auf der ICNC 24 wird Zerova auch weitere Produkte vorstellen, wie z. B. das bewegliche DC-Ladegerät DM30 kW. Das mobile EV-Ladegerät bietet eine Ladeleistung von bis zu 30 kW und bietet damit Komfort und Flexibilität für das Aufladen unterwegs . Für Zerova Technologies ist die Teilnahme an dieser Konferenz eine strategische Gelegenheit, nicht nur ihre hochmodernen Lösungen zu präsentieren, sondern auch mit Interessenvertretern der Branche in Kontakt zu treten, neue Partnerschaften zu knüpfen und wertvolle Einblicke in die neuesten Trends und Anforderungen auf dem europäischen Markt zu gewinnen. Mit der Präsentation seiner neuesten Innovationen auf einer so bedeutenden Plattform positioniert sich Zerova an der Spitze der Branche und unterstreicht sein Engagement, den Übergang zu einem nachhaltigen Transportwesen weltweit voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zerovatech.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494481/ICNC24_ID_ec077348873d.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zerova-technologies-stellt-auf-der-icnc-24-in-berlin-die-ladelosungen-der-nachsten-generation-vor-und-geht-wichtige-partnerschaften-ein-302236170.html