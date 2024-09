Streiten und Handeln / ein Kommentar von Andreas Joachim Schweiger zu den VW-Sparplänen

Berlin (ots) - Das große Beben bei VW. Es hat sich angekündigt, und es ist einEreignis von historischer Bedeutung. Seit Jahren schon krankt dieKonzern-Kernmarke VW an einer schwachen Rendite und zu hohen Kosten. Seit Jahrenschon gab es die Forderung von vielen Seiten, das Problem in den Griff zubekommen. Konzernchef Oliver Blume und Markenchef Thomas Schäfer verordneten imvergangenen Jahr einen strikten Sparkurs, der aber nicht die erhofften Effektein der erwünschten Zeit bringt. Nun ist Schluss mit lustig, nun geht es umSicherheit, Jobs, Werke. Das zumindest ist das Schreckensszenario. Ausgangungewiss, denn zunächst muss mit der Arbeitnehmerseite verhandelt und gestrittenwerden.Das ist dringend notwendig, und deshalb sollte und muss es krachen, müssen dieFetzen fliegen, muss gerungen werden, bis der Arzt kommt. Denn so kann es nichtweitergehen. Die seit Jahren lodernde Diskussion über die wirtschaftlicheSituation der Marke VW, über ihre Ertragskraft, über ihre Zukunftsfähigkeit, istvieles, aber ganz bestimmt nicht förderlich. Die Marke wird beschädigt, sieleidet massiv in der Öffentlichkeit.Deshalb müssen jetzt die Probleme angegangen und gelöst werden. Schonungslos,offen, ehrlich, unbequem. Dazu gehören Marge, Kopfzahl, Prozesse, Kostenfallen.Zur Wahrheit gehört auch, dass die Autos der Marke nur bedingt wettbewerbsfähigsind. Deshalb muss weiter massiv an Qualität und Preis der Produkte gearbeitetwerden. Denn klar ist: Bleibt auch dieser Knall - nein, es ist ein schweresBeben - folgenlos, dann wird die Marke noch viel unruhigeren Zeitenentgegentrudeln, mit weit brutaleren Folgen für Jobs, Werke und Sicherheit.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/5856178OTS: BERLINER MORGENPOST