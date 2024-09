LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu BSW nach den Landtagswahlen:

"Zum einen ist das BSW inhaltlich recht widersprüchlich aufgestellt, was es bei Koalitionsverhandlungen äußerst schwierig macht - gerade für die potenziellen Partner. Die entscheidende Frage wird sein, ob und wo sich Schnittmengen ergeben. Zum anderen könnte ein zweiter Punkt noch schwerer wiegen bei einer möglichen Regierungsbeteiligung: Das BSW muss es hinbekommen, in kürzester Zeit eine handlungsfähige Regierungs- sowie eine Landtagsmannschaft aufzustellen. Dabei geht es nicht allein um Minister und Abgeordnete. Sprich, was der Partei noch fehlt, ist der personelle Unterbau."/DP/jha