JEFFERIES stuft Adesso auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adesso von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 145 auf 75 Euro gesenkt. Die Bewertungen bei den kleinen und mittelgroßen europäischen Unternehmen verharrten - anders als bei den Large Caps - immer noch auf Tiefständen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei lasse eine breit angelegte Erholung zwar noch auf sich warten. Doch bei den Zinsen in der Eurozone habe die Trendwende schon begonnen. Beim IT-Dienstleister Adesso verweist Comtesse indes auf die geringere Auslastung der Beschäftigten sowie das schwache Geschäft mit IT-Lösungen. Ungeachtet des deutlichen Wachstums der vergangenen Jahre gebe es bei der operativen Margenentwicklung (Ebitda) Probleme - diese bleibe hinter der Konkurrenz zurück./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 64,00EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Adesso

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m