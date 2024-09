Parkposition noch nicht erreicht

Nach dem erfolgreichen Ausbruch Anfang Juli über einen seit August 2023 bestehenden Abwärtstrend konnte das Paar EUR/AUD neuerliche Jahreshochs markieren, hierbei stieg der Wert zeitweise auf den höchsten Stand seit April 2020 auf 1,7186 AUD an. Anschließend allerdings kollabierte der Euro und wurde zurück auf den ursprünglichen Abwärtstrend gedrückt. Nach Ausbildung einer SKS-Formation in diesem Bereich kam es schließlich vor wenigen Tagen zu einer Aktivierung und Rücksetzern auf eine untergeordnete Unterstützung aus Mitte Juli um 1,6295 AUD. Das volle Korrekturpotenzial wurde dabei aber noch nicht ausgeschöpft.

Auf aktuellem Niveau geht trotz eines kurzen Zwischenstopps bei EUR/AUD noch kein tragfähiger Boden hervor, weiterhin werden Rücksetzer auf 1,6225 AUD angenommen und können für einen neuerlichen Einstieg herhalten. Bestehende Positionen sollten dagegen mit einem engeren Stopp versehen werden. Zeitweise könnte es sogar in den Bereich von 1,6146 AUD talwärts gehen, ehe das Paar für einige Tage wieder zur Oberseite abdreht. Sollte dies unerwartet und dynamisch in den kommenden Stunden geschehen und der Wert wieder über 1,6475 AUD zulegen, würde sich der Ausflug in den vorherigen Abwärtstrend als Fehlsignal entpuppen, schnell könnten Kursgewinne an 1,6583 und darüber 1,6644 AUD folgen.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Fazit Weiterhin wird für das Paar EUR/AUD das Zielniveau von 1,6225 AUD favorisiert, durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VC1HLR ausgestattet mit einem Hebel von 29,9 ließe sich auf dieser Wegstrecke noch eine Rendite von 13 Prozent herausholen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,76 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte zur Orientierung den Bereich von 1,6335 AUD aber nicht unterschreiten. Im Schein würde sich hierbei ein Stopp-Niveau von 3,08 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Stunden bis Tage anzunehmen, entsprechend engmaschig muss der Basiswert beobachtet werden.