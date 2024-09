Ruppiger Wochenstart

Übergeordnet wird dem Leitbarometer immer noch weiteres Aufwärtspotenzial eingeräumt, allerdings wird die steile Rallye seit Anfang August in der aktuellen Form so nicht weitergehen können, was im Umkehrschluss eine kurzzeitige Pause erfordert und dadurch gewisse Abwärtsrisiken im Markt liegen. Auffangpunkte findet der Index nun am EMA 50 bei 18.709 Punkten und darunter bei 18.633 Zählern vor. Im Idealfall wird der vorherige Abwärtstrend verlaufend um 18.469 Punkten einem Test unterzogen, dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für Gewinne an 19.000 und mittelfristig 19.800 Punkte dienen. Zweifelsfrei sollten investierte Anleger ihre Stopps nun ein deutliches Stück weit nachziehen. Die Haupttrendrichtung bleibt weiter gen Norden gerichtet.

Aktuelle Lage