BMW muss sich jetzt entscheiden

Erstmals seit 30 Jahren muss der BMW-Konkurrent Volkswagen betriebsbedingte Kündigungen in Erwägung ziehen, auch Standortschließungen sind im Gespräch. Zwar sind die beiden Konzerne nicht ohne weiteres vergleichbar, die wirtschaftlich schwierigen Zeiten stehen aber stellvertretend für die gesamte deutsche Autoindustrie. Diese Nachrichten brachten auch das Papier von BMW sichtlich unter Druck, bei weiterer Abgabebereitschaft unter 82,50 Euro dürfte in der BMW-Aktie das nächste Abwärtskapitel mit einem Ziel bei 81,06 Euro eröffnet werden und sich entsprechend für ein Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite gilt es dagegen die Barriere von 86,54 Euro aus dem Weg zu räumen, damit zumindest ein Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 89,88 Euro erfolgen kann. Darüber wäre sogar ein Anstieg an den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend sowie die nächste Hürde um 91,96 Euro möglich, falls sich genügend positive Nachrichten im Markt für eine derartige Entwicklung finden lassen.

Trading-Strategie: