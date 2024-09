Angesichts der Dringlichkeit treibt Bedford seine Pläne für die nächsten Schritte in der Exploration von Ubiquity Lake voran. Das Unternehmen bereitet sich auf ein weiteres Explorationsprogramm in den kommenden Wochen vor; die endgültigen Details werden nach Eingang der Analyseergebnisse der jüngsten Probenahmen festgelegt werden. Dieses bevorstehende Programm zielt darauf ab, das Potenzial des Projekts Ubiquity Lake weiter zu erkunden und zu definieren.

Journalist Delger Erdenesanaa betonte in einem aktuellen Artikel der New York Times vom 23. August 2024 den immensen Stromverbrauch, der für KI-Anwendungen in den kommenden Jahren prognostiziert wird. In dem Artikel heißt es: „ChatGPT von OpenAI erschien vor fast einem Jahr wie fast aus dem Nichts auf der Bildfläche, erreichte innerhalb von zwei Monaten geschätzte 100 Millionen Nutzer und löste einen KI-Boom aus. Hinter den Kulissen stützt sich die Technologie auf Tausende von spezialisierten Computerchips. Und diese könnten in den kommenden Jahren immense Mengen an Strom verbrauchen.“ Der Analyse zufolge könnten neue KI-Server bis 2027 jährlich zwischen 85 und 134 Terawattstunden (TWh) benötigen, was dem jährlichen Stromverbrauch von Ländern wie Argentinien oder Schweden entspricht.

Mit der zunehmenden Integration von KI in das tägliche Leben wird die für den Betrieb von KI-Systemen benötigte Energie zu einem bedeutenden Faktor des weltweiten Stromverbrauchs. Der Artikel unterstreicht, dass die Quelle dieses Stroms – seien dies fossile Brennstoffe oder erneuerbare Ressourcen - erhebliche Auswirkungen auf die globalen Kohlenstoffemissionen haben wird. Die Kernenergie, die für ihre Zuverlässigkeit und ihre geringe CO2-Bilanz bekannt ist, wird zunehmend als wichtige Energiequelle angesehen, die den wachsenden Bedarf der KI decken und gleichzeitig einen Beitrag zum globalen Übergang zu nachhaltiger Energie leisten könnte.

