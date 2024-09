Lethargie hält an vor wichtigen US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnet sich nach den jüngsten Rekorden am Dienstag erneut wenig Bewegung ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den wichtigsten deutschen Aktienindex mit 18.925 Punkten ein kleines Minus. Damit bliebe er in Sichtweite seines Höchststands vom Freitag bei 18.970 Punkten. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Dienstag ebenfalls kaum verändert erwartet.

Angesichts eines US-Feiertags war der Dax am Montag verhalten in den September gestartet. Mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie stehe in den Vereinigten Staaten an diesem Nachmittag "ein wichtiger Stimmungs- und Frühindikator im Kalender", heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Sollte die sich abzeichnende leichte Verbesserung Realität werden, wäre das für die US-Notenbank Fed "ein Grund mehr, die Zinsen nicht zu schnell zu senken".