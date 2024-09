Tesla: Neue Varianten und frischer Wind für die Märkte in China und Europa

Tesla steht vor einer bedeutenden Neugestaltung seines Erfolgsmodells Model Y, das bereits zu den meistverkauften Elektrofahrzeugen gehört. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch heimische Hersteller in China und der Notwendigkeit, das Modell aufzufrischen, plant Tesla, eine sechssitzige Variante des Model Y ab Ende 2025 in China zu produzieren, berichtet Reuters unter Berufung auf Insiderkreise.

Dies könnte das Modell weiter stärken und für eine breitere Zielgruppe attraktiv machen. Den chinesischen Informationen zufolge könnte das siebensitzige Model Y, das bisher ausschließlich auf dem amerikanischen Markt erhältlich war, im vierten Quartal 2025 sowohl in China als auch in Europa verfügbar sein und Teslas Marktposition in diesen Regionen weiter stärken.

Das Model Y, das ursprünglich 2020 auf den Markt kam, wird derzeit unter dem Codenamen "Juniper" überarbeitet. Diese Überarbeitung, die zunächst für 2024 erwartet wurde, soll nun im ersten Quartal 2025 debütieren.

Während die genaue Ausgestaltung des neuen Model Y noch unter Verschluss gehalten wird, deuten erste Berichte darauf hin, dass das Fahrzeug umfassende Updates in Design und Technik erhalten wird. Ähnlich wie beim kürzlich überarbeiteten Model 3 wird das Model Y voraussichtlich eine neue Front- und Heckgestaltung, verbesserte Rad- und Farboptionen sowie ein überarbeitetes Innenraumdesign erhalten. Insbesondere die Fahrwerksabstimmung soll komfortabler werden, um den Fahrkomfort weiter zu steigern.

Die Konkurrenz in China ist in den letzten Monaten erheblich gewachsen, mit neuen Modellen wie dem Onvo L60 von Nio und dem 7X von Zeekr, die ebenfalls auf das Segment der kompakten Elektro-SUVs abzielen. Tesla reagiert darauf nicht nur mit technischen Verbesserungen, sondern auch mit einer Erweiterung seines Angebots durch neue Varianten.

Tipp aus der Redaktion: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro* *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Ein weiterer potenzieller Wachstumstreiber für Tesla in China ist die Einführung der Full-Self-Driving-Funktion, die noch vor Jahresende in China verfügbar sein soll. Dies könnte die Attraktivität des Model Y weiter erhöhen, insbesondere in kleineren Städten, wo das Unternehmen weiterhin starkes Wachstum erwartet.

Obwohl das Model Y weltweit weiterhin starke Verkaufszahlen verzeichnet, zeigt Tesla mit den geplanten Updates, dass es das Modell für die kommenden Jahre fit machen will, um weiterhin an der Spitze des globalen EV-Marktes zu stehen. Weitere Details könnten im Rahmen von Teslas Robotaxi-Event im Oktober bekannt gegeben werden, das möglicherweise auch erste Einblicke in das überarbeitete Model Y bietet.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion