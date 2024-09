Paukenschlag aus Wolfsburg - neue Pläne des Konzerns ein Kaufsignal?

Das VW seine Sparziele nicht erreicht, dass pfiffen die Spatzen schon in der vergangenen Woche von den Dächern. Jetzt hat Oliver Blume die Bombe platzen lassen. Nachdem das im vergangenen Jahr gestartete Sparprogramm die angestrebten Ziele um mehrere Milliarden Euro verfehlt hatte – da die Gewerkschaften nach Konzernangaben wichtige Maßnahmen zur Kostenkontrolle blockierten – plant die Wolfsburger nun erstmals in ihrer 87-jährigen Geschichte die Schließung von Werken in Deutschland.

Nach Thyssenkrupp scheint der nächste deutsche Traditionskonzern ans Eingemachte zu gehen. Sollte Volkswagen Werke in Deutschland schließen, dann wäre das sicherlich mit einem großen Stellenabbau verbunden. Die Gewerkschaft IG Metall bringt sich schon in Stellung, der Betriebsrat läuft bereits Sturm. Sehen wir in Wolfsburg eine ähnliche Eskalation wie in Essen und wie wird die Aktie darauf reagieren?

Werksschließungen sind bei Volkswagen extrem selten. Das letzte Mal schloss der Automobilhersteller im Jahr 1988 ein Werk in Westmoreland, USA. Umso bedeutender ist die Entscheidung, gerade im Heimatmarkt Kapazitäten abzubauen, nachdem das Unternehmen bei seiner Neuausrichtung auf Elektroautos auf wenig Kundeninteresse gestoßen war und damit scheiterte. Nun muss Volkswagen kostspielig zum Verbrennungsmotor und Hybridantrieb zurückkehren, während die Konkurrenz aus China den Markt mit attraktiven und kostengünstigeren Modellen überschwemmt.

Die Chefetage in Wolfsburg informierte die Mitarbeiter intern darüber, dass ohne rasche Gegenmaßnahmen die Schließung von Autowerken und Komponentenfabriken nicht ausgeschlossen werden könne. Darüber hinaus soll die seit 1994 bestehende Beschäftigungssicherung, die bis 2029 läuft, gekündigt werden. Diese Schritte kommen vollig überraschend, da Werksschließungen bisher bei Volkswagen undenkbar waren. Die Reaktionen von Gewerkschaften und Betriebsrat fallen entsprechend heftig aus.

Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo warf dem Vorstand Versagen vor und kündigte an, die Pläne zu bekämpfen. „Standortschließungen sind für uns keine Option“, betonte sie. „Statt sich auf Kosten der Belegschaft kaputtzusparen, braucht es jetzt einen strategischen Befreiungsschlag, der die eigentlichen Probleme – Produkt, Komplexität, Prozessabläufe, Synergien – adressiert“, so Cavallo. Dies sei nicht nur eine Herausforderung für die Marke Volkswagen, sondern für den gesamten Konzern. Die aktuelle Krise bei Volkswagen sei strukturell und nicht durch kurzfristige Faktoren bedingt, erklärte sie in einer internen Mitteilung. „Wenn jetzt nicht entschieden gegengesteuert wird, droht uns ein Zustand wie Anfang der 1990er Jahre, als Arbeitsplätze akut gefährdet waren und nur die Viertagewoche mit Gehaltseinbußen retten konnte.“

Die IG Metall bezeichnete den Kurs von Volkswagen als äußerst gefährlich. Thorsten Gröger, Vorstandsmitglied des IG-Metall-Bezirks, sprach von einem „unverantwortlichen Plan“, der die Grundfesten des Unternehmens erschüttere. „Dieser Kurs ist nicht nur kurzsichtig, sondern hochgefährlich – er riskiert, das Herz von Volkswagen zu zerstören“, warnte er. „Wir werden mit aller Kraft, notfalls in einem harten Konflikt, für den Erhalt aller Standorte und Arbeitsplätze kämpfen.“ Konzernchef Blume stehe in der Verantwortung, die Beschäftigten zu schützen und eine klare Zukunftsvision zu vermitteln.

Laut einer Mitteilung des Betriebsrats hält das Management mindestens ein großes Autowerk sowie eine Komponentenfabrik für überflüssig. „Damit geraten alle deutschen Standorte ins Visier – unabhängig davon, ob sie zur Volkswagen AG oder zu Tochtergesellschaften gehören, ob sie in West- oder Ostdeutschland liegen“, hieß es. Welche Werke konkret betroffen sein könnten, blieb zunächst offen, ebenso wie die Anzahl der gefährdeten Arbeitsplätze. Nach Berechnungen der Fachzeitschrift Automobilwoche lag die Auslastung in den Volkswagen-Werken deutlich niedriger als bei anderen Autobauern. Schlusslicht war 2023 das Werk in Osnabrück mit einer Auslastung von weniger als 20 Prozent, gefolgt von der Gläsernen Manufaktur in Dresden mit 30 Prozent.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil räumte ein, dass die deutsche Automobilindustrie und der Volkswagen-Konzern in einer schwierigen Lage seien, die durch rückläufige Verkäufe und neue Wettbewerbsbedingungen gekennzeichnet sei. Dass Handlungsbedarf bestehe, sei unstrittig. Dazu gehöre auch, die Kostenstruktur zu überprüfen. Die niedersächsische Regierung unterstütze die Pläne des Vorstands, doch entscheidend sei nun die Diskussion darüber, wie die Einsparungen umgesetzt werden sollen. „Dabei erwarten wir, dass sich die Frage einer Standortschließung durch die erfolgreiche Nutzung von Alternativen gar nicht erst stellt.“

Während Betriebsrat, IG Metall und Politik den Schritt alles andere als begrüßen, nimmt die Börse die Pläne gelassen auf. Im nachbörslichen Handel legte die Aktie über ein Prozent zu. So hart es auch klingen mag, die Börse hat keine Gewissen. Ein Stellenabbau wird in vielen Fällen mit Kurszuwächsen belohnt, da am Ende des Tages in der Zukunft Geld gespart wird.

Blenden wir die aufkommenden Streitigkeiten innerhalb des VW-Konzerns einmal aus und schauen uns nur den Chart an, dann dreht der Kurs anscheinend mustergültig kurz vor der Unterstützung bei 92,70 Euro wieder nach oben. Mutige Anleger setzen auf einen kleinen Umbruch bei VW und holen sich die Aktie für ein paar Wochen ins Depot. Dabei sollten Anleger sich aber nicht in die Aktie verlieben, sondern auf die oben eingezeichnete Tradingrange achten.

Übrigens: Alle diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!