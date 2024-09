AKTIE IM FOKUS Deutsche Bank steigen nach Empfehlung - Korrekturtrend im Blick Nach der Empfehlung der Investmentbank Barclays bahnt sich in den Aktien der Deutschen Bank am Dienstag ein Test des Korrekturtrends an. Die Aktien der Frankfurter gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate rund ein Prozent auf knapp …