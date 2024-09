Chance von 117,52 Prozent p.a.!

AMD ist zwar noch kleiner als Intel, hat aber im Gegensatz zum einstigen Marktführer zum Angriff auf das lukrative Marktsegment der KI-Rechenzentren geblasen. Nvidia beherrscht derzeit dieses Segment mit seinen leistungsstarken Chips. Durch geschickte Übernahmen hat sich AMD jedoch in eine bessere Position im KI-Bereich gebracht. Dies half auch, die Schwäche im herkömmlichen Prozessoren-Markt auszugleichen. Dennoch ist auch im KI-Segment kein ungebremstes Wachstum zu erwarten. Beobachter machen sich Gedanken darüber, dass die beträchtlichen Investitionen der Kunden in Hochleistungs-Chips nur langsam Früchte tragen könnten. Das verlangsamte Umsatzwachstum von Nvidia im Geschäftsjahr 2025 könnte möglicherweise auf eine Marktsättigung im nächsten Jahr hindeuten.

Der Aktienkurs von AMD liegt aktuell rund 35 Prozent unter dem am 8. März 2024 markierten Allzeithoch bei 227,30 USD. Seit dem Erreichen dieses Hochs flankierten bis dato zwei Abwärtssequenzen die Seitwärtsrange zwischen Anfang Mai und Mitte Juli. Dabei wurde am 5. August ein partielles Tief auf dem Level von 121,83 USD markiert. Die darauf folgende Erholung drehte erst knapp vor dem Widerstand bei 164,46 USD leicht ins Minus. Aktuell wird die Unterstützung bei 145,29 USD getestet. Sollte die Unterstützung bei 145,29 USD dennoch durchbrochen werden, könnte der Bereich rund um die Unterstützung bei 124,16 USD für eine Kursberuhigung sorgen. Dass dabei die Magic Number bei 120,00 USD innerhalb der nächsten 6 Wochen unterschritten werden könnte, sollte aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden. Für die Bildung einer Aufwärtssequenz müsste zunächst der Widerstand bei 164,46 USD überwunden werden. Ein Durchbruch der Magic Number bei 220,00 USD in den kommenden 6 Wochen erscheint unter Bezugnahme auf die bisherige Volatilität im Jahr 2024 als eher unwahrscheinlich.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: