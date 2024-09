Chinas Immobilienmarkt-Crash ist noch nicht vorbei, warnt JPMorgan

Die Immobilienkrise in China verschärft sich zunehmend und zieht weitreichende Folgen für die gesamte Volkswirtschaft nach sich. Ein wesentlicher Aspekt dieser Krise ist die zurückhaltende Konsumbereitschaft der Bevölkerung.

"Der Zusammenbruch des Immobilienmarktes ist noch nicht vorbei", sagte Haibin Zhu, Chefvolkswirt für China bei JPMorgan, am Montag gegenüber CNBC. Er fügte hinzu, dass sich die Immobilienpreise frühestens im Jahr 2025 stabilisieren werden.

Der Durchschnittspreis für den Verkauf neuer Häuser in 100 chinesischen Städten stieg im Juli um bescheidene 0,11 Prozent, eine weitere Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 0,13 Prozent im Juni, wie die China Index Academy am Samstag mitteilte. Die Preise für den Wiederverkauf von Häusern sanken dem Bericht zufolge um 0,71 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Sowohl bei neuen als auch bei wiederverkauften Häusern sanken die Durchschnittspreise im Vergleich zum Vorjahr um 1,76 Prozent beziehungsweise um 6,89 Prozent. Der chinesische Immobilienmarkt steckt nach wie vor tief in der Krise.

Bloomberg berichtete am Wochenende, dass Peking einen Plan zur Senkung der Kreditkosten für Hausbesitzer in Erwägung zieht, indem es die Refinanzierung von Hypotheken in Höhe von 5,4 Billionen US-Dollar erlaubt.

Analysten sind jedoch skeptisch, ob die vorgeschlagene Maßnahme die Stimmung unter den Hauskäufern und den Konsum insgesamt ankurbeln wird. "Einige Leute glauben, dass dies den Konsum ankurbeln wird – das ist aber nur eine Seite der Medaille", so Winnie Wu, Chefstrategin für chinesische Aktien bei Bank of America Securities.

Niedrigere Hypothekenzinsen würden die Banken dazu veranlassen, die Einlagenzinsen zu senken, um ihre Gewinnspannen zu schützen und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten, so Wu weiter. Die Strategin wies darauf hin, dass niedrigere Einlagenzinsen letztendlich die Zinserträge aus den Ersparnissen der Haushalte verringern würden.

"Selbst wenn die Hypothekenrefinanzierungsreform zustande kommt, ist es keine Politik, die den Wohnungsmarkt wiederbelebt", sagte JPMorgans Chefvolkswirt Zhu. Demnach habe die Reform nichts mit der Nachfrage nach neuen Häusern zu tun, sondern komme hauptsächlich den bestehenden Hausbesitzern zugute.

"Eine Zinssenkung ist nicht die beste Maßnahme, die Marge der Banken zu drücken, und wird nicht sehr weit führen“, kommentierte Wu von BofA Securities und fügte hinzu, die Regierung müsse "eine positive Rückkopplungsschleife schaffen, anstatt diese Abwärtsspirale zu drehen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion