JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 110 auf 65 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse untersucht in einer am Dienstag vorliegenden Studie Anlagechancen im Bereich kleiner und mittelgroßer europäischer Unternehmen, deren Bewertungen ? anders als bei den großen ? immer noch so günstig seien wie nie zuvor. Eine breit angelegte Erholung lasse zwar noch auf sich warten, doch bei den Zinsen in der Eurozone habe die Trendwende schon begonnen. Mit Blick auf DocMorris verwies er auf die angekündigte Erhöhung des Marketingbudgets der Online-Apotheke im Zuge der Einführung des deutschen E-Rezepts. Erst 2026 dürfte daher wahrscheinlich operativ die Gewinnschwelle erreicht werden. Der mittlerweile große Abschlag zum Konkurrenten Redcare rechtfertigt ihm zufolge aber weiter eine Kaufempfehlung./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2024, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m