Devisen Eurokurs gibt etwas nach - weiter unter 1,11 US-Dollar Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Morgen fiel der Kurs auf 1,1060 US-Dollar und war damit etwas schwächer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1061 …