Senkung führt zu Höchstständen

Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche weiter freundlich präsentiert und sind dabei in Rekordregionen vorgedrungen. Getrieben wurde die Entwicklung unter anderem von Zinssenkungs-Erwartungen in der Euro-Zone und in den USA. Diese wurden nicht nur durch das Notenbanker-Treffen Ende der vorangegangenen Woche in Jackson Hole gestärkt, sondern auch durch niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten innerhalb der Eurozone. In den USA wiederum fiel der sogenannten PCE-Kernindex, der die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten ausklammert, etwas niedriger aus als erwartet. Auch dies wurde positiv aufgenommen, da der Index das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed ist. Darüber hinaus stärkten robuste Konjunkturdaten aus den USA die Märkte.

Wir stellen den Marktkommentar der Börse München vor.