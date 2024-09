Dax startet leicht im Plus - 19.000er-Marke in Reichweite

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet und hat ein neues Rekordhoch aufgestellt. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.975 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, Brenntag und Sartorius, am Ende BASF, BMW und Daimler Truck.Beim Dax bleibt die 19.000-Punkte-Marke in Reichweite. Es wäre das erste Mal seit März, dass der deutsche Leitindex eine neue Tausender-Marke erobern würde. "Aus technischer Sicht bewegt sich der Dax allerdings nahe am Überkauft-Bereich", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Von den letzten 20 Handelstagen hatten 17 ein positives Ende. "Da ist ein weiterer Kursanstieg sicherlich kein Selbstläufer."Als Datenhighlight des Börsentages gilt der ISM-Einkaufsmanagerindex. "Anleger und Analysten rechnen nach vier Rückgängen in Folge zwar mit einer leichten Erholung. Dennoch gehen alle davon aus, dass der Einkaufsmanagerindex den fünften Monat in Folge unterhalb der Expansionsschwelle von 50 veröffentlicht wird", so Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1067 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9036 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 77,42 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.