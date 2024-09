ChatGPT transformiert die Finanzberatung (FOTO)

Herford (ots) - Die Finanzbranche erlebt eine neue Ära der Effizienz und

Personalisierung dank künstlicher Intelligenz. Die IVB Neue Medien GmbH,

Betreiber des Portals Finanzleads.com (https://www.finanzleads.com) ,

präsentiert eine bahnbrechende Möglichkeit für Finanzberater und

Versicherungsmakler: den Einsatz von ChatGPT. Dieses KI-Tool verspricht, die Art

und Weise, wie Berater mit ihren Kunden interagieren, grundlegend zu verändern -

und das mit beeindruckender Effizienz.



Im Folgenden geben wir Ihnen drei praxisnahe Tipps, um KI in Ihrer

Finanzberatung optimal zu nutzen.





1. Kundengespräche auf einem neuen Level vorbereitenFinanzberater und Versicherungsmakler können ab sofort auf die Expertise derKünstlichen Intelligenz zurückgreifen, um personalisierte Gesprächsleitfäden zuerstellen. Mit nur wenigen Eingaben verwandelt das KI-Tool bestehendeKundendaten in maßgeschneiderte Empfehlungen und Argumentationshilfen. DieKundenansprache wird dadurch nicht nur präziser, sondern auch überzeugender -ein klarer Vorteil im Wettbewerb.Praxistipp : Der Berater gibt die relevanten Informationen des Kunden, wieAlter, finanzielle Ziele, bisherige Anlageentscheidungen und bevorzugteRisikoklasse, in ChatGPT ein. Anschließend definiert er das Ziel des Gesprächs,etwa eine neue Anlagestrategie vorzustellen oder eine bestehende Versicherung zuoptimieren.Ihr persönlicher Booster : Der Berater kann ein hochgradig personalisiertesGespräch führen, das nicht nur das Vertrauen des Kunden stärkt, sondern auch dieWahrscheinlichkeit erhöht, dass der Kunde den vorgeschlagenen Maßnahmenzustimmt.2. Kommunikation, die überzeugt - mit minimalem AufwandDas Versenden personalisierter E-Mails kann zeitaufwändig sein. Hier kommtChatGPT ins Spiel: Das Tool erstellt individuell angepasste E-Mail-Vorlagen, diedirekt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Dies ermöglicht esBeratern, schneller und gezielter auf Anfragen zu reagieren und so dieKundenzufriedenheit zu erhöhen.Praxistipp : Der Berater sammelt wichtige Informationen über den Kunden, wiekürzlich geführte Gespräche, aktuelle Finanzprodukte sowie spezifischeInteressen oder Anliegen des Kunden. Anschließend gibt er diese Informationen inChatGPT ein und bestimmt die Art der benötigten E-Mail, beispielsweise eineFollow-up-Nachricht nach einem Beratungsgespräch oder ein Angebot für ein neuesFinanzprodukt. Daraufhin erstellt das Tool eine maßgeschneiderte E-Mail-Vorlage,die die relevanten Informationen und Empfehlungen in einem professionellen undansprechenden Ton formuliert.