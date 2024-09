Wall Street: "Kaufgelegenheit des Lebens"? Und die Brandmauer in Deutschland.

Die Wall Street sieht die Beste aller Welten: die Zinsen werden sinken, während die Wirtschaft robust bleibt, daher sei das nun die "Kaufgelegenheit des Lebens", so der Titel eines Bloomberg-Artikels. Heute um 16.00 Uhr deutscher Zeit kommen mit dem ISM Index Gewerbe die ersten wichtigen Konjunkturdaten der Handelswoche, im Laufe der nächsten Tage folgen dann zahlreiche Arbeitsmarktdaten (Erstanträge, JOLTs und am Freitag die non farm payrolls) - das wird ein eichtiger Test für die "Beste-aller-Welten-Annahme" der Wall Street. Spannung auch in Deutschland, wo der Dax trotz politischer Turbulenzen und schwacher Wirtschaft ein neues Allzeithoch erreicht..

Hinweise aus Video: