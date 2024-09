ThermTec bringt neue Wild-D-Serie auf den Markt, die das Jagderlebnis mit Dual FOV System auf die nächste Stufe hebt

HANGZHOU, China, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- ThermTec, ein führendes Unternehmen im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnologie und -lösungen, hat heute seine neue "Wild-D" Wärmebildmonokular-Serie vorgestellt. Dank der bahnbrechenden Kombination aus doppeltem Sichtfeld und F0,9-Objektiven bietet es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, die auf einem breiten Beobachtungsfeld und einer präzisen Identifizierung basieren. In Verbindung mit dem hochempfindlichen Detektor mit einem NETD-Wert unter 18 mK zeichnet sich das Gerät durch die Erfassung feinster Temperaturunterschiede aus, selbst in komplexen Umgebungen und unter widrigen Wetterbedingungen, und liefert so eine wirklich unvergleichliche Bildqualität.

Die wichtigsten Merkmale der Wild-D-Serie:

Präzises Sehen mit 18 mK: Mit einem NETD-Wert von unter 18 mK erfasst das Gerät selbst die kleinsten Temperaturunterschiede, unbeeinflusst von rauen Umgebungen.

Mit einem NETD-Wert von unter 18 mK erfasst das Gerät selbst die kleinsten Temperaturunterschiede, unbeeinflusst von rauen Umgebungen. Doppeltes Sichtfeld: Ausgestattet mit einer F0,9-Optik, bietet das doppelte Sichtfeld ein breiteres, tieferes und klareres optisches Jagderlebnis.

Ausgestattet mit einer F0,9-Optik, bietet das doppelte Sichtfeld ein breiteres, tieferes und klareres optisches Jagderlebnis. 2 x 10 Stunden Akkuleistung : Mit zwei austauschbaren, wiederaufladbaren Akkus, die jeweils 10 Stunden halten, wird kein Vorhaben durch Stromausfälle unterbrochen.

: Mit zwei austauschbaren, wiederaufladbaren Akkus, die jeweils 10 Stunden halten, wird kein Vorhaben durch Stromausfälle unterbrochen. 19,2-faches Zoomen : 4-facher digitaler Zoom und 2-facher optischer Zoom, Vergrößerungsbereich von 1,4-fach bis 19,2-fach. Verbessert sowohl die Zielgröße als auch den Bildausschnitt.

: 4-facher digitaler Zoom und 2-facher optischer Zoom, Vergrößerungsbereich von 1,4-fach bis 19,2-fach. Verbessert sowohl die Zielgröße als auch den Bildausschnitt. Stabile Bildqualität : Die KI-Kalibrierungstechnologie sorgt für klare, stabile Bilder in jeder Umgebung, während das Design mit festem Fokus eine Neukalibrierung beim Wechsel des Sichtfelds überflüssig macht.

: Die KI-Kalibrierungstechnologie sorgt für klare, stabile Bilder in jeder Umgebung, während das Design mit festem Fokus eine Neukalibrierung beim Wechsel des Sichtfelds überflüssig macht. Benutzerfreundlich: Das ergonomische Design ermöglicht eine einhändige Bedienung. Die Empfindlichkeit des Joysticks lässt sich nach Bedarf einstellen. Handgelenk- und Nackenriemen schützen vor Stürzen, während die Magnesiumlegierung und die Gummibeschichtung die Haltbarkeit erhöhen.

"Die Kombination aus doppeltem Sichtfeld und präziser Bildqualität erfüllt nicht nur die Anforderungen des Marktes, sondern sichert auch die gleichbleibenden Qualitätsstandards von ThermTec. Wir freuen uns, die Wild-D-Serie auf den Markt zu bringen, die sich durch Vielseitigkeit und Langlebigkeit auszeichnet, um mit den Anforderungen der heutigen Zeit Schritt zu halten. Wir sind stolz darauf, mit diesem Produkt Anwenderinnen und Anwendern in verschiedenen Bereichen ein noch nie dagewesenes Erlebnis zu bieten", so Taurus He, Director of Sales and Marketing.

Informationen zu ThermTec

ThermTec Technology Co., Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller von Wärmebildprodukten im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik. Das Unternehmen bietet die neuesten und besten Wärmetechnologien und -lösungen an, die die Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen, verbessern und so eine sicherere und effizientere Lebens- und Arbeitsumgebung schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.thermeyetec.com/

Folgen Sie ThermTec in den sozialen Medien

Facebook: https://www.facebook.com/thermeyetec

Instagram: https://www.instagram.com/therm_tec/

YouTube: https://www.youtube.com/@ThermTecOutdoor

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thermtecoutdoor/

Facebook-Gruppe: https://bit.ly/thermtecgroup

Video - https://www.youtube.com/watch?v=-PyoJ36hAcE

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thermtec-bringt-neue-wild-d-serie-auf-den-markt-die-das-jagderlebnis-mit-dual-fov-system-auf-die-nachste-stufe-hebt-302236468.html