Haus & Grund Deutschland als Verband des Jahres 2024 ausgezeichnet

Berlin (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement hat den

Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland bei ihrer Preisverleihung am

gestrigen Abend in Wuppertal als "Verband des Jahres 2024" in der Kategorie

"Positionierung und Interessenwahrnehmung" ausgezeichnet.



Kai Warnecke, Präsident Haus & Grund Deutschland: "Wir freuen uns

außerordentlich über die Auszeichnung als Verband des Jahres. Sie ist eine

besondere Wertschätzung der Arbeit unserer gesamten Organisation. Bei der

Entstehung des Heizungsgesetzes hat sich Haus & Grund in erheblichem Maße für

die Rechte seiner Mitglieder mit einer politischen Kampagne engagiert und

schließlich die Gesetzgebung maßgeblich beeinflusst. Das Heizungsgesetz hat

seinen Schrecken für Immobilieneigentümer weitgehend verloren und ist damit

deutlich planbarer, finanzierbarer sowie letztendlich praxistauglicher

geworden."







Grund Deutschland hat rund um das Heizungsgesetz eine aufsehenerregende Kampagne

initiiert. Der Verband hat aus dem Stand auf eine drastische Fehlentwicklung in

der Gesetzgebung eingewirkt und war damit sehr erfolgreich. Haus & Grund

Deutschland hat damit verdeutlicht, welchen Stellenwert Verbände in Deutschland

haben, damit eine bessere Politik auf den Weg gebracht wird."



Hintergrund: Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand stieß die

Bundesregierung Anfang 2023 die Reform des Gebäudeenergiegesetzes als eines

ihrer maßgeblichen Vorhaben an. Haus & Grund als größter und führender

Interessenverband von Immobilieneigentümern in Deutschland erreichte mit einer

politischen Kampagne, dass das Gesetzesvorhaben maßgeblich verändert wurde. Die

vom Verband initiierte öffentliche Debatte um das sog. Heizungsgesetz wurde zu

einem übergeordneten Gesellschaftsdiskurs über das gegenwärtige politische

Handeln in Deutschland sowie die Sorgen um Wohlstand und Sicherheit der

Bevölkerung.



Haus & Grund ist mit über 936.000 Mitgliedern der mit Abstand größte Vertreter

der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Deutschland. Den

Zentralverband mit Sitz in Berlin tragen 22 Landesverbände und 840 Ortsvereine.

Die privaten Immobilieneigentümer verfügen über 80,6 Prozent aller Wohnungen in

Deutschland. Sie bieten 66 Prozent der Mietwohnungen und knapp 30 Prozent aller

Sozialwohnungen an. Sie stehen zudem für 76 Prozent des Neubaus von

Mehrfamilienhäusern.



