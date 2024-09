Angespannte Aktienmärkte Konjunktursorgen in Europa und den USA: Es droht die September-Korrektur! Die in der Eurozone im August auf 2,2 Prozent gesunkene Inflation täuscht leicht, dürfte den "Tauben" im EZB-Rat aber Auftrieb geben. Für die USA sind Analysten nicht ganz so optimistisch.