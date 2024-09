Banken auf dem Weg vom Geld- zum Datenhaus / Technische Hürden und Fachkräftemangel bremsen Digitalisierungskurs

Frankfurt (ots) - Finanzinstitute gewinnen zunehmend an Kompetenz im Umgang mit

Daten. Bereits 40 Prozent der Banken geben an, das Potenzial von Daten gut bis

sehr gut zu nutzen. Im Vorjahr waren es erst 21 Prozent. Die Umfrageergebnisse

bestätigen damit einen langfristigen Trend zu mehr Digitalisierungskompetenz.

Allerdings fehlt es den Instituten häufig noch an einer übergeordneten

Datenstrategie. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der auf

Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro und der

VÖB-Service GmbH, einem Tochterunternehmen des Bundesverbandes Öffentlicher

Banken Deutschlands (VÖB). Für die Studie wurden im zweiten Quartal dieses

Jahres mehr als 400 Finanzexperten befragt.



"Das Thema Daten hat den Sprung in den Finanzalltag geschafft. 96 Prozent der

befragten Bankexperten bescheinigen dem Thema einen hohen Stellenwert in ihrem

Unternehmen. Der Anteil derer, die ihr Datenpotenzial bereits gut bis sehr gut

ausschöpfen, ist mit 40 Prozent dagegen deutlich ausbaufähig", sagt Björn Berg,

Senior Manager bei Cofinpro. Der Trend gehe in die richtige Richtung, so der

Datenexperte. "Die Bedeutung ist erkannt, nun gilt es, das Potenzial in der

Breite noch besser zu heben."







Finanzinstitute unternehmensweit etabliert. So erkennen lediglich 16 Prozent der

Studienteilnehmer in ihrer Organisation eine vom Management vorgegebene

konsequente Datennutzung als eines der obersten Unternehmensziele. Und nur 14

Prozent stimmen der Aussage zu: "Wir nutzen unsere Daten konsequent im

Vertrieb."



Technische Hürden bremsen die Banken



Auf die Frage nach den Herausforderungen werden ungeeignete Systeme bzw. Hürden

bei der Anbindung am häufigsten genannt (58 Prozent). Aber auch fehlende

personelle Ressourcen (50 Prozent) und die Priorisierung anderer Themen (45

Prozent) hindern die Banken daran, das Potenzial voll auszuschöpfen.

"Hinsichtlich der finanziellen Ressourcen und der Datenverfügbarkeit sind die

Banken gut aufgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Herausforderungen mit

der richtigen Datenstrategie gelöst werden können", so Dr. Stefan Hirschmann,

Mitglied der Geschäftsführung der VÖB-Service GmbH.



Auf die Frage nach der Qualität der Daten ergibt sich ein uneinheitliches Bild:

59 Prozent bemängeln das Fehlen von entscheidenden Informationen, obwohl in

ihrem Institut eine Vielzahl von Daten erhoben wird. Und 54 Prozent bezeichnen

die Datenqualität als unzureichend. Eine weitere Herausforderung wird in den

regulatorischen Vorgaben gesehen, die für 65 Prozent der Befragten zu restriktiv Seite 2 ► Seite 1 von 2



Denn eine übergreifende Datenstrategie ist nur bei einem kleinen Teil derFinanzinstitute unternehmensweit etabliert. So erkennen lediglich 16 Prozent derStudienteilnehmer in ihrer Organisation eine vom Management vorgegebenekonsequente Datennutzung als eines der obersten Unternehmensziele. Und nur 14Prozent stimmen der Aussage zu: "Wir nutzen unsere Daten konsequent imVertrieb."Technische Hürden bremsen die BankenAuf die Frage nach den Herausforderungen werden ungeeignete Systeme bzw. Hürdenbei der Anbindung am häufigsten genannt (58 Prozent). Aber auch fehlendepersonelle Ressourcen (50 Prozent) und die Priorisierung anderer Themen (45Prozent) hindern die Banken daran, das Potenzial voll auszuschöpfen."Hinsichtlich der finanziellen Ressourcen und der Datenverfügbarkeit sind dieBanken gut aufgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Herausforderungen mitder richtigen Datenstrategie gelöst werden können", so Dr. Stefan Hirschmann,Mitglied der Geschäftsführung der VÖB-Service GmbH.Auf die Frage nach der Qualität der Daten ergibt sich ein uneinheitliches Bild:59 Prozent bemängeln das Fehlen von entscheidenden Informationen, obwohl inihrem Institut eine Vielzahl von Daten erhoben wird. Und 54 Prozent bezeichnendie Datenqualität als unzureichend. Eine weitere Herausforderung wird in denregulatorischen Vorgaben gesehen, die für 65 Prozent der Befragten zu restriktiv