Scherzer & Co. AG: Aktueller Net Asset Value zum 31.08.2024 enthüllt! Die Scherzer & Co. AG verzeichnet am 31.08.2024 einen Tageswert von 2,97 Euro je Aktie, während der Aktienkurs bei 2,20 Euro liegt. Dies entspricht einem Abschlag von etwa 25,93% zum Inventarwert.