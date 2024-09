Bitcoin-Crash auf 50.000 US-Dollar im September "wahrscheinlich", sagt Wolfe

Und weiter: "Bitcoin steckt immer noch in einer absteigenden Handelsspanne fest, da sich der Preis allmählich vom März-Hoch entfernt. Während ein Ausbruch extrem bullisch wäre, respektieren wir diesen Trend weiterhin. Ein Wiedersehen mit dem Tiefpunkt dieser Handelsspanne in der Region um 50.000 US-Dollar scheint in den kommenden Wochen wahrscheinlich."

Laut Ginsberg habe sich der Trend seit dem Höchststand im März verschlechtert, mit einer Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs. "Solange sich das nicht ändert, entweder durch einen Ausbruch oder eine allmähliche Umkehr, werden wir weiterhin einen bearishen Ausblick auf die kurz- bis mittelfristige Richtung des Preises beibehalten."

Historisch gesehen ist der September der schlechteste Monat für Bitcoin, aber auch für andere Märkte, wie US-Aktien. Der Bitcoin hat acht der letzten elf Septembermonate mit einem Minus abgeschlossen, und laut CoinGlass weist der Monat mit 4,8 Prozent den größten durchschnittlichen Verlust des Jahres für die Kryptwährung auf. Letztes Jahr endete im September eine sechs Jahre andauernde Pechsträhne für Bitcoin.

Der August war ein Monat mit Bitcoin- Angebotsüberhänge. Laut Alex Thorn, Forschungsleiter bei der Krypto-Asset-Management-Firma Galaxy Digital, sind diese inzwischen größtenteils abgeklungen.

"Der größte Teil des verbleibenden Bitcoin-Bestands der US-Regierung wurde vor Diebstahl gerettet und wird wahrscheinlich eher zurückgegeben als verkauft, Deutschland hat den Verkauf abgeschlossen, wir glauben, dass die Bitcoins aus dem Nachlass von Mt. Gox größtenteils verteilt wurden, [und] alle verschiedenen Insolvenzen haben verfügbare Münzen an die Gläubiger zurückgegeben", sagte Thorn.

Und weiter: "Ein positiver Katalysator könnte die FTX-Barausschüttung sein, die wir in den nächsten sechs Monaten erwarten. Diese Ausschüttung wird eine große Menge an Bargeld an einen Pool von Gläubigern liefern, der größtenteils aus bekannten Krypto-Investoren besteht, die versuchen könnten, wieder in den Sektor zu investieren."

Zinssenkungen & Präsidentschaftswahlen

Demnach könnte Bitcoin bis November in einer Schwankungsbreite bleiben, da die US-Präsidentschaftswahlen die Investoren stark beeinflussen. Thorn sagte weiter, dass ein Sieg von Donald Trump wahrscheinlich ein Aufwärtskatalysator wäre, während die Auswirkungen eines Harris-Sieges nach unten wahrscheinlich minimal wären.

"Ich würde erwarten, dass es zu einer Abkühlung kommt, bis wir mehr Klarheit über die Zinssenkungserwartungen und die Wahl haben", kommentiert John Todaro, Analyst bei Needham. "Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es keinen klaren Favoriten bei der Wahl zu geben."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

