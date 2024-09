Japanische Zinswende könnte die globalen Märkte erneut erschüttern

Im Juli war die Yen-Nachfrage aufgrund einer hawkishen Bank of Japan (BOJ) und Sorgen über eine US-Rezession angestiegen und hatte die Yen-Carry-Trade-Strategie ins Wanken gebracht. Diese Strategie, die auf dem Verkauf des Yen zur Investition in höher verzinste Vermögenswerte basiert, geriet unter Druck, was den größten Kurssturz im Nikkei 225 seit 1987 auslöste und den Volatilitätsindex VIX in die Höhe trieb.

Doch der Marktschock könnte nur ein Vorgeschmack gewesen sein, auf das, was den Märkten möglicherweise bevorsteht, warnt Arif Husain, Leiter für festverzinsliche Wertpapiere bei T. Rowe Price. "Den Yen-Carry-Trade zum Sündenbock zu machen ignoriert den Beginn eines größeren und tieferen Trends", zitiert Bloomberg den Analysten. "Die geldpolitische Straffung der BOJ und ihre Auswirkungen auf die globalen Kapitalströme sind alles andere als einfach und werden in den nächsten Jahren einen großen Einfluss haben."