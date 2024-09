Studie zum Stand der Energiewende in Unternehmen, 12.9.2024, 10:30 Uhr

Berlin (ots) - TÜV-Verband Studie zum Stand der Energiewende in deutschen

Schwache Konjunktur, hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie. Die Stimmung in der

deutschen Wirtschaft ist überwiegend schlecht. Wie steht es vor diesem

Hintergrund um die Energiewende als zentrales Transformationsprojekt zur

Bekämpfung der Klimakrise? Befürworten die Unternehmen in Deutschland die

Energiewende? Welche Belastungen spüren sie und welche Chancen sehen sie? Welche

Maßnahmen für mehr Energieeffizienz haben sie bereits umgesetzt? Und was fordern

sie von der Politik, um die Energiewende zu beschleunigen und grüne Technologien

zu fördern?



Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die "TÜV Sustainability Studie

2024", für die Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands 500 Unternehmen repräsentativ

befragt hat. Die Ergebnisse stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu

der wir Sie herzlich einladen.









Ihr Gesprächspartner ist: Dr. Michael Fübi, Präsident des TÜV-Verband e.V. und

CEO TÜV Rheinland AG



