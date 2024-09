Silkland bringt das erste 16K VESA-zertifizierte USB C zu DisplayPort 2.1 Kabel auf Amazon auf den Markt NEW YORK, 3. September 2024 /PRNewswire/ - Silkland, eine auf Kabel und Zubehör spezialisierte Tech-Marke, hat das allererste 16K VESA-zertifizierte USB C zu DisplayPort 2.1 Kabel veröffentlicht, um die Zukunft der visuellen Display-Technologie zu …