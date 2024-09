ROUNDUP Schweizer Inflation sinkt auf 1,1 Prozent - Wirtschaft gewinnt an Fahrt Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im August gesunken. Die Inflationsrate fiel auf 1,1 Prozent von 1,3 Prozent im Juli, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise stabil. Während sich …