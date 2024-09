Ramelow Gerüchte über meine Rolle bei Mehrheitssuche Unsinn Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Spekulationen zurückgewiesen, er könnte mit seiner Stimme im Landtag einer Koalition aus CDU, BSW und SPD in Thüringen zur Mehrheit verhelfen. "Es ist alles Quatsch, was da in der Öffentlichkeit …