PAYONE ermöglicht Tap to Pay on iPhone in Deutschland

Tap to Pay on iPhone ermöglicht es Händlern, alle Arten von kontaktlosenZahlungen zu akzeptieren, einschließlich kontaktloser Kredit- und Debitkarten,Apple Pay und anderer digitaler Geldbörsen, nur mit einem iPhone und der PAYONETap on Mobile App - ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.Mit Tap to Pay on iPhone kann der Händler an der Kasse den Kunden einfachauffordern, seine kontaktlose Debitkarte, sein iPhone, seine Apple Watch odereine andere digitale Geldbörse in die Nähe des Händler-iPhones zu halten und dieZahlung wird sicher mittels NFC-Technologie durchgeführt.Die Tap to Pay-Technologie von Apple nutzt die integrierten Funktionen desiPhones, um die Daten von Unternehmen und Kunden zu schützen. Bei derVerarbeitung einer Zahlung speichert Apple keine Kartennummern auf dem Gerätoder auf Apple-Servern.Durch einfaches Herunterladen der PAYONE Tap on Mobile App aus dem App Store undRegistrierung können Händler ihr iPhone so einrichten, dass sie kontaktloseZahlungen akzeptieren können, ohne zusätzliche Hardware zu benötigen. Darüberhinaus haben sie direkt in der App Zugriff auf den Transaktionsverlauf sowie aufdie Verwaltung ihrer weiteren Tap on iPhone-fähigen Geräte.Einfache und sichere Abwicklung von Kontaktlos-ZahlungenTap to Pay on iPhone unterstützt auch die PIN-Eingabe, die Optionen zurBarrierefreiheit enthält. Sowohl Kleinstbetragszahlungen als auch höhere Beträgeüber dem Kontaktlos-Limit von 50 EUR können mit PIN-Eingabe schnell und sicherabgewickelt werden. Auf Wunsch kann dem Kunden eine Rechnung oder Quittung perE-Mail oder durch Scannen des QR-Codes zugesandt werden.Eigenständig oder als praktische Ergänzung primärer Bezahllösung einsetzbarDas neue Produkt kann eigenständig oder - gerade für mittlere und großeHandelsunternehmen - als Ergänzung zu einem bestehenden Terminal amPoint-of-Sale (POS) verwendet werden: Beratungs- und Verkaufspersonal können mitdem iPhone direkt auf der Ladenfläche den Bezahlvorgang initiieren: Der Weg zurKasse und das Anstehen in der Schlange werden damit für den Kunden überflüssig,