Dow Jones mit Rückfallpotenzial

Trotz der kurzzeitigen Turbulenzen an den weltweiten Aktienmärkten zu Beginn des Augusts haben sich die Börsen genauso schnell wieder fangen können, wie sie kurzzeitig abgestürzt waren. Der Dow Jones konnte hierbei eine innere und seit Mitte April bestehende Trendlinie verteidigen und auf frische Rekordhochs bei 41.447 Punkten zulegen. Damit ist der Index jedoch erneut in den Bereich der Vorgängerhochs aus Mitte Juli vorgedrungen und hat zudem einen Test der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung vollzogen. Häufig kommt es an derartigen Stellen zu nicht unerwarteten Rücksetzern und einer gesunden Konsolidierung, was auch diesmal für den Dow bevorstehen könnte, falls Bullen nicht einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite wagen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die US-Notenbank Fed die Zinsen im September senken, die Märkte gehen derzeit von einer Senkung um 25 Basispunkte aus. Doch dieses Ereignis dürfte bereits in den Kursen eingepreist sein, was auch die Aufwärtsdynamik der letzten Tage und Wochen erklären dürfte. Aus technischer Sicht wird ein Durchbruch auf der Oberseite vergleichsweise schwierig werden, ein Doppelhoch würde sich sukzessive unterhalb von 40.850 Punkten andeuten und in einem ersten Schritt Korrekturpotenzial auf 40.150 Punkte bereithalten, darunter müsste der EMA 200 bei 39.663 Punkten als Support einspringen. Eine nachhaltige Aktivierung erfolgt jedoch erst unterhalb von 38.387 Zählern, was mittelfristig Verluste hervorrufen würde. Gelingt es dagegen Wochenschlusskurse oberhalb von 42.000 Punkten zu etablieren, könnte der Dow dagegen durchstarten und Kursgewinne an 43.186 und darüber 43.875 Punkte generieren. Wie auch immer sich die Kurse entwickeln, kann über entsprechende Scheine darauf gesetzt werden.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

