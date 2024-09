Trasna IoT-Gruppe erwirbt eSIM-Marktführer Workz

DUBLIN und DUBAI, VAE, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Trasna Holdings, ein auf IoT-Kommunikation spezialisiertes Unternehmen, hat Workz, einen Pionier im Bereich cloudbasierter eSIM-Lösungen, übernommen und damit seine Kompetenzen im IoT-Bereich erheblich erweitert. Die Übernahme positioniert Trasna als einen der führenden Anbieter von aktuellen und zukünftigen mobilen IoT-Technologien wie SIM, eSIM und SoC.

Trasna, mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in ganz Europa, bietet Halbleiterfähigkeiten und damit verbundene System-on-Chip (SoC)-Lösungen an. Die Integration des in Dubai ansässigen Unternehmens Workz ergänzt die Expertise in den Bereichen eSIM- und SIM-Hardware und -Software, einschließlich Over-the-Air-Services, Herstellung und Datenmanagement. Im Jahr 2021 etablierte sich Workz an der Spitze der eSIM-Technologie, indem es als erstes Unternehmen einen zertifizierten, cloudbasierten eSIM-Verwaltungsdienst einführte. Die Plattform wird derzeit von über 150 Netzbetreibern weltweit genutzt und wurde im vergangenen Jahr von Counterpoint Research als wichtige Innovation für die Branche bezeichnet.