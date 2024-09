Monster-Crash: Diese Aktie ist gerade um 98,4 Prozent gefallen!

So warnte die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) Anleger in einer Erklärung, dass nur 26 Aktionäre 85,32 Prozent der Aktien der Sanergy Group besitzen, was bedeutet, dass die Aktie "selbst bei einer geringen Anzahl gehandelter Aktien erheblich schwanken" könnte.

Die Aktie der Sanergy Group musste am Dienstag einen Kursverlust von satten 98,4 Prozent hinnehmen, nachdem die Hongkonger Börsenaufsicht eine Warnung vor dem Unternehmen ausgesprochen hatte.

Die Ankündigung der SFC ließ den Sanergy-Aktienkurs massiv crashen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens fiel von mehr als 20,8 Milliarden HK$ (2,7 Milliarden US-Dollar) am Montag auf nur noch 328 Millionen HK$ am Dienstag.

Die neuseeländische Investmentfirma Otautahi Capital ist an der Börse in Hongkong als Eigentümerin von 57,67 Prozent der Aktien der Sanergy Group gelistet. Weitere 27,65 Prozent der Aktien befinden sich im Besitz einer Gruppe von nur 25 Aktionären, während weitere 4,88 Prozent der Aktien des Unternehmens außerhalb des Hongkonger Börsensystems gehalten werden. Somit befinden sich derzeit nur 9,8 Prozent aller Aktien der Sanergy Group in den Händen anderer Aktionäre.

In den anderthalb Jahren zwischen dem Börsengang am 20. Januar 2023 und dem 30. August 2024 stiegen die Aktien des Unternehmens um mehr als 1.190 Prozent. Zum Handelsschluss am Montag notierten die Titel bei 20,3 HK$. Zur Mitte der Dienstags-Sitzung wurden die Aktien des Unternehmens ausgesetzt und notieren bei 0,3 HK$.

Die Sanergy Group bezeichnet sich selbst als "ein weltweit führender Hersteller von Graphitelektroden mit extrem hoher Leistung und Europas führender Hersteller von Graphitanodenmaterialien", die "den kohlenstoffarmen Wandel in der Stahl- und Energieindustrie" unterstützen.

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni meldete das Unternehmen einen Verlust von 14,4 Millionen US-Dollar. Dieser Verlust übersteigt den des vorherigen Jahres, der bei 4,2 Millionen US-Dollar lag, wie aus einem Bericht hervorgeht, der am Freitag bei der Börse in Hongkong eingereicht wurde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion